В Москве экс-работник ТЦ обстрелял росгвардейцев из травматического пистолета

Выстрелы раздались в торговом центре на севере Москвы. Конфликт устроил бывший 29-летний работник ТЦ, у которого, видимо, произошел конфликт с коллегами и руководством. Употребив алкоголь, он решил выяснить отношения, причем вел себя грубо и шумно, оскорблял окружающих.

По информации ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичной полиции, в правоохранительные органы? за помощью обратился охранник торгового центра. Прибыл экипаж Росгвардии, который попытался утихомирить дебошира, но тот вдруг достал пистолет и открыл огонь.

Росгвардейцы обезоружили и скрутили стрелка, он доставлен в полицию для дальнейшего разбирательства. К счастью, никто не пострадал. Пистолет отправлен на экспертизу. Возможно, это травматический или охолощенный ствол. Стрелявший может лишиться свободы на пять лет за попытку применения насилия к представителю власти. Но если выяснится, что росгвардейцам и окружающим людям грозила реальная опасность, уголовная статья может значительно "потяжелеть".