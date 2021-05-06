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06.05.2021 07:44
Рубрика: Власть

В Хабаровском крае ветераны получили повышенные выплаты ко Дню Победы

Текст: Артем Красиков

В Хабаровском крае ветераны Великой отечественной войны получили ко Дню Победы по 10 тысяч рублей. По сравнению с прошлом годом сумма единовременной выплаты увеличилась в 10 раз.

Фото: Татьяна Кравченко
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Деньги получили более 350 человек - это инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, а также вдовы военнослужащих.

Как сообщили "РГ" в пресс-службе министерства социальной защиты региона, по три тысячи рублей выплатили труженикам тыла и бывшим совершеннолетним узникам фашизма. Еще почти 55 тысячам детей военного времени перечислили по тысячи рублей.

В ведомстве отметили, что деньги получили 98,3 процента человек, имеющих права на льготы. К 9 мая выплаты перечислят абсолютно всем ветеранам.

В регионах Власть Работа власти Регионы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Хабаровский край День Победы

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