МЧС: В природном пожаре в Омской области сгорели 25 различных строений

Стали известны уточненные данные по масштабу ущерба от природного пожара в Омской области. Там пожарные продолжают ликвидировать последствия возгораний в одной из деревень.

"В 10:15 мск поступило сообщение о возгорании в деревне Каракуль в Большереченском районе Омской области. Пожарно-спасательные подразделения незамедлительно прибыли на место происшествия, - сообщили в пресс-службе МЧС России. - Из-за сильного ветра и плотной застройки огонь быстро распространился на деревянные строения. По уточненной информации, огнём уничтожено 25 строений, из них один продуктовый магазин, 14 жилых домов, 10 строений".

Известно, что от МЧС России на месте работают восемь единиц техники и 15 человек. Основные усилия сосредоточены на недопущение распространения огня и защиту прилегающих домов.