На Дону ребенок получил тяжкие травмы при падении в канализационный люк

В Волгодонске 12-летний мальчик провалился в открытый и оставленный без ограждения канализационный люк. Получивший травмы головы и грудной клетки ребенок госпитализирован.

Как сообщает пресс-служба регионального управления СК, инцидент произошел днем 3 мая в районе дома № 5 по улице 50 лет ВЛКСМ. Мальчик упал в открытый люк сетей водоснабжения.

"Полученные телесные повреждения квалифицируются как тяжкий вред здоровью. По результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ", - уточнили в ведомстве.

В рамках расследования проводятся процессуальные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.