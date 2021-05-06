Поисковики из Оренбурга погибли при подрыве снаряда под Волгоградом

Двое волонтеров из поискового отряда "Память" Оренбургской области погибли в результате взрыва боеприпаса времен Великой Отечественной войны в Волгоградской области. Трагедия произошла на высоте "Огуречная" у поселка Самофаловка, где в 1942-1943 годах шли жестокие бои.

Сообщение о ЧП поступило на пульт Единой диспетчерской службы около 18:00. К месту ЧП были направлены два автомобиля скорой медицинской помощи из больницы Городищенского района и Волгограда, но к приезду медиков 60-летний мужчина и 15-летний подросток скончались.

На место инцидента также выехали саперы и представители правоохранительных органов. Региональное управление СК России проводит проверку.

Глава региона Андрей Бочаров распорядился остановить работу всех поисковых отрядов в Волгоградской области. Кроме сводных отрядов волонтеров из других регионов страны в муниципалитетах области действуют 60 поисковых объединений, в которых состоят 2300 человек.