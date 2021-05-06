Озеро Соленое восстановит здоровье и не опустошит кошелек

Новости

Врач предупредил россиян о популярном "медицинском" мошенничестве 06:42
В Роспотребнадзоре дали советы по выбору антисептиков 05:57
Глава Amazon за два дня продал акций на 1,95 миллиарда долларов 05:36
Принца Лихтенштейна обвинили в убийстве самого большого в Румынии медведя 05:25
Глава ВОЗ поддержал предложение США отказаться от патентов на вакцины 04:45
Нарколог рассказал о влиянии алкоголя на организм переболевших COVID-19 04:20
Бродвей начал готовиться к продаже билетов на шоу осенью 04:00
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции 03:25
Непал приостановит международное авиасообщение из-за пандемии 02:55
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship 02:23
Президент Сербии предложил давать 25 евро за прививку от коронавируса 01:30
В столице Колумбии приостановили вакцинацию из-за беспорядков 00:58
Двое словацких депутатов покинут свои посты из-за нарушения карантина 00:38
В Египте ужесточили коронавирусные ограничения 00:28
ВТО призвала увеличить поставки вакцин от COVID-19 из РФ, КНР и Бразилии 05.05.2021
Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине 05.05.2021
Бывший спикер палаты представителей Орегона арестован за торговлю людьми 05.05.2021
Псаки уклонилась от прямого ответа на решение Facebook по Трампу 05.05.2021
Во Франции полицейский погиб в перестрелке с преступниками 05.05.2021
Главы МИД G7 призвали провести справедливые выборы в Сирии 05.05.2021
"Крылья Советов", "Оренбург" и "Алания" не получили лицензию для РПЛ 05.05.2021
Том Хиддлстон объявил об изменении даты премьеры сериала "Локи" 05.05.2021
Сборная России примет Хорватию в "Лужниках", а Мальту - в Волгограде 05.05.2021
Эндрю Гарфилд впервые высказался об участии в новом "Человеке-пауке" 05.05.2021
Атомная подлодка "Казань" 7 мая войдет в состав ВМФ 05.05.2021
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Что ждет россиян в мае. Главные законы
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Верховный суд защитил право наследников банкрота на квартиру
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
Кому придется сдавать анализы для получения водительской медсправки
06.05.2021 06:00
Рубрика: Экономика

Озеро Соленое восстановит здоровье и не опустошит кошелек

Текст: Ирина Никитина (Тюменская область)
Коль заграничные маршруты этим летом вновь под вопросом, "РГ" решила поискать новые "тропы" по России, более того, в ее глубинке. Конечно, за тысячи километров от столиц в деревенской глуши вы вряд ли отыщете курорт с опцией "все включено", но точно будете восхищены местной природой и ее дарами.
Фото: Ирина Никитина Фото: Ирина Никитина
Фото: Ирина Никитина

В Тюменской области около 40 тысяч озер. Чудом можно назвать озеро Соленое. Тот, кто поездил по миру, говорит, что оно сравнимо с Мертвым морем Израиля и курортом Мацеста в Сочи.

Фото: Ярослав Московкин
В Астрахани туристам предложили экскурсию по 400-летнему рынку

По официальным бумагам Соленое - памятник регионального значения с 2011 года. Для окуневцев, местных жителей, это бренд с незапамятных времен. В войну озеро помогло выжить: сельчане выпаривали соль на продажу и для фронта. А в мирное время оно поправляет здоровье благодаря целебным воде, грязи и воздуху. Как же ядрено тут пахнет сероводородом!

Сам водоем неглубокий, даже на середине едва ли достигнет двух метров. Вода настолько соленая, что рыба не водится, камыши не растут, зато в избытке рачок-артемия розового цвета. Кстати, свойства воды не так давно подтвердили сотрудники Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

Особо ценными считаются грязь (это переработанная органика той же артемии) и голубая глина. Они пропитаны солью и помогают при болезнях суставов, псориазе, кожных и гинекологических заболеваниях. Одним словом, настоящий бальнеокурорт в глуши, устроенный матушкой-природой. Самое интересное, что в 70 метрах от Соленого располагается пресное озеро, в котором купальщики могут сполоснуться перед сборами домой.

А теперь о затратах. Самое очевидное: они минимальны. Раскошелиться придется разве что на дорогу, а отдых на Соленом бесплатный, ведь озеро, хоть и охраняется государством, открыто абсолютно для всех. Тут нет заборов и сторожей. Кто-то приезжает на автобусе, снимает домик в Окунево, на процедуры ходит пешком. Но большинство туристов предпочитает добираться сюда на авто и разбивать палаточный лагерь прямо на берегу.

Глава Окуневской сельской администрации Сергей Курков рассказывает, что в самые жаркие дни до пандемии на берега Соленого съезжалось до 700 отдыхающих. Бывали гости из Казахстана и центральной России. Ну а тюменцы, жители северных округов, курганцы, омичи, челябинцы, свердловчане и новосибирцы давно дорожку накатали.

Фото: Пансионат "Авангард"
Все больше туристов выбирают западное побережье Крыма

Сельсовет следит за порядком: по периметру установлены туалеты и мусорные баки. Летом раз в неделю приезжает инспекция, осенью для осмотра территории приглашают экологов из Тюмени.

Добавим, что не одно десятилетие местные власти пытались привлечь на Соленое инвесторов для строительства санаторно-курортного комплекса или базы отдыха. Но ни один проект не был доведен до логического конца. Может, оно и к лучшему?

А добраться до Соленого нетрудно, если отправной точкой выбрать Тюмень. От нее едем около трехсот километров до райцентра Бердюжье (частично по федеральной трассе Тюмень-Омск). И потом от Бердюжья до села Окунево еще 25 километров.

Все тексты сюжета "Отпуск-2021. Выбор есть!" читайте здесь.

В регионах Экономика Туризм Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Тюменская область Отпуск 2021. Выбор есть

Главное сегодня

Небензя заявил о "неудобной" для Запада правде об Украине
Британия направит два военных корабля в Ла-Манш после угроз Франции
В Центре Чумакова назвали средство защиты от коронавируса
SpaceX сообщила об успешных испытаниях прототипа корабля Starship
Меркель: Между США и Германией нет единства по "Северному потоку-2"
Как снизить квартплату летом
Российские банки начали повышать ставки по вкладам