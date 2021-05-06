Озеро Соленое восстановит здоровье и не опустошит кошелек

Коль заграничные маршруты этим летом вновь под вопросом, "РГ" решила поискать новые "тропы" по России, более того, в ее глубинке. Конечно, за тысячи километров от столиц в деревенской глуши вы вряд ли отыщете курорт с опцией "все включено", но точно будете восхищены местной природой и ее дарами.

В Тюменской области около 40 тысяч озер. Чудом можно назвать озеро Соленое. Тот, кто поездил по миру, говорит, что оно сравнимо с Мертвым морем Израиля и курортом Мацеста в Сочи.

По официальным бумагам Соленое - памятник регионального значения с 2011 года. Для окуневцев, местных жителей, это бренд с незапамятных времен. В войну озеро помогло выжить: сельчане выпаривали соль на продажу и для фронта. А в мирное время оно поправляет здоровье благодаря целебным воде, грязи и воздуху. Как же ядрено тут пахнет сероводородом!

Сам водоем неглубокий, даже на середине едва ли достигнет двух метров. Вода настолько соленая, что рыба не водится, камыши не растут, зато в избытке рачок-артемия розового цвета. Кстати, свойства воды не так давно подтвердили сотрудники Екатеринбургского медицинского научного центра профилактики и охраны здоровья рабочих промпредприятий.

Особо ценными считаются грязь (это переработанная органика той же артемии) и голубая глина. Они пропитаны солью и помогают при болезнях суставов, псориазе, кожных и гинекологических заболеваниях. Одним словом, настоящий бальнеокурорт в глуши, устроенный матушкой-природой. Самое интересное, что в 70 метрах от Соленого располагается пресное озеро, в котором купальщики могут сполоснуться перед сборами домой.

А теперь о затратах. Самое очевидное: они минимальны. Раскошелиться придется разве что на дорогу, а отдых на Соленом бесплатный, ведь озеро, хоть и охраняется государством, открыто абсолютно для всех. Тут нет заборов и сторожей. Кто-то приезжает на автобусе, снимает домик в Окунево, на процедуры ходит пешком. Но большинство туристов предпочитает добираться сюда на авто и разбивать палаточный лагерь прямо на берегу.

Глава Окуневской сельской администрации Сергей Курков рассказывает, что в самые жаркие дни до пандемии на берега Соленого съезжалось до 700 отдыхающих. Бывали гости из Казахстана и центральной России. Ну а тюменцы, жители северных округов, курганцы, омичи, челябинцы, свердловчане и новосибирцы давно дорожку накатали.

Сельсовет следит за порядком: по периметру установлены туалеты и мусорные баки. Летом раз в неделю приезжает инспекция, осенью для осмотра территории приглашают экологов из Тюмени.

Добавим, что не одно десятилетие местные власти пытались привлечь на Соленое инвесторов для строительства санаторно-курортного комплекса или базы отдыха. Но ни один проект не был доведен до логического конца. Может, оно и к лучшему?

А добраться до Соленого нетрудно, если отправной точкой выбрать Тюмень. От нее едем около трехсот километров до райцентра Бердюжье (частично по федеральной трассе Тюмень-Омск). И потом от Бердюжья до села Окунево еще 25 километров.

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