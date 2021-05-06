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06.05.2021 10:59
Рубрика: В мире

В МИД КНР оценили слова глав дипведомств G7 о нарушениях прав человека

Текст: Алла Владимирова

Китай считает посягательством на свой суверенитет заявление глав МИД стран G7, обвинивших Пекин в нарушении права человека в Гонконге, Тибете и Синьцзяне. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

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"Это обвинения, не опирающиеся на объективные факты... мы считаем это заявление грубым посягательством на суверенитет Китая", - сказал он на брифинге.

В Пекине ранее однократно заявляли, что эти обвинения беспочвенны. По словам представителя постоянного представительства КНР при Отделении ООН и других международных организациях в Женеве Лю Юйиня, Синьцзян, Тибет и другие районы проживания национальных меньшинств являются образцом для развития китайского правозащитного дела. Китай проводит национальную политику, основанную на равенстве всех национальностей, национальном единстве, системе национальной районной автономии и общем процветании всех национальностей. А права человека, как заявлял дипломат, не должны использоваться в политических целях и в качестве инструмента очернения и сдерживания развития других стран.

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