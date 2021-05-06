Врач рассказала, чем грозит "коктейль" из обезболивающих

Обезболивающие препараты сейчас продаются в аптеках без рецепта. Некоторые из лекарств представляет собой многофункциональные препараты, в том числе и жаропонижающие. И некоторые люди пытаются усиливать действия лекарств и сразу используют разные препараты, чего медики не рекомендуют делать.

Врач-иммунолог Анна Шуляева сообщила aif.ru, обезболивающие и жаропонижающие таблетки выписывают с учетом ряда параметров, среди которых - вес и возраст человека. В инструкции к препарату, ее обязательно следует соблюдать, так же указано оптимальное время между приемом лекарств.

"Не стоит менять и пить, как это делают нередко, сначала один препарат, а через три или шесть часов - другой. Связано это с тем, что такая комбинация разных активных веществ окажет крайне токсичное влияние на печень", - заявила Анна Шуляева.

Если боль не проходит после приема таблетки оптимальной дозировки, то необходимо пройти медицинское обследование, а не пытаться решить проблему другими веществами.