Вышел новый тизер 4-го сезона "Очень странных дел"

Практически сразу после зловещего ролика, опубликованного накануне, ОСД обзавелись еще одним - гораздо более атмосферным и зловещим. Он только что стал доступен на YouTube-канале Netflix Russia, переведен субтитрами погружает нас в лабораторию, откуда Оди родом, так сказать, и прям холодит ноги.

Подзаголовок крипоты - "Одиннадцать, ты слушаешь?" Как несложно догадается теперь, грядущий сезон приоткроет нам наконец-то завесу тайны над "номерными" детьми-паранормалами.

На четвертый сезон шоу, немедленно ставшее - и по праву - центром плотного культа, было продлено еще в 2019-м, производство началось в феврале 2020-го, но пандемия и здесь изрядно порушила планы. В результате праздник встречи сдвинулся. И конкретно даты премьеры по-прежнему нет.

Шоураннеры - братья Даффер. Вайнона Райдер, Дэвид Харбор, Финн Вулфхард, Милли Бобби Браун, Гейтен Матараццо, Калеб Маклафлин, Ноа Шнапп, Сэйди Синк, Наталия Дайер, Чарли Хитон, Джо Кири, Майя Хоук, Приа Фергюсон, Кара Буоно, Бретт Гелман - в деле.

В сезоне обещаны девять эпизодов. Название первого уже известно - "Клуб Адского пламени".