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Актер Владимир Качан умер от коронавируса

Новости
    07.05.2021, 19:10
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Советский, российский актер, писатель и музыкант Владимир Качан скончался 7 мая на 74-м году жизни в госпитале в Коммунарке.

Об этом сообщили РИА Новости в театре "Школа современной пьесы". Причиной смерти народного артиста РФ стала коронавирусная инфекция.

Владимир Андреевич Качан родился 18 мая 1947 года в Ворошилове. После школы поступил в Щукинское училище, но не сразу. Вместе с ним на курсе учились Русланова и Кайдановский, в общежитии жил в одной комнате с Филатовым и Борисом Галкиным.

Помимо ШСП, служил в московском ТЮЗе, Театре на Малой Бронной, Театре Станиславского, Театре Олега Табакова.

На экранах - с 1971-го: "Когда я стану великаном", "Петровка, 38", "Каникулы Кроша", "Забавы молодых", "Бедная Настя", "Офицеры" - всего более сорока проектов.

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