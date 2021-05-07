Блинкен ушел от ответа на вопрос о возможности отключения РФ от SWIFT

Госсекретарь США Энтони Блинкен уклонился от прямого ответа на вопрос о возможности отключения России от международной платежной системы SWIFT. Такой вопрос ему задали в эфире радиостанции "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" (признана в РФ СМИ-иноагентом).

"Я не хочу вдаваться в гипотетические вопросы о том, что мы можем сделать в будущем. Позвольте мне просто сказать, что мы будем рассматривать все разумные варианты, когда речь заходит о попытках сдержать агрессию", - заявил Блинкен.

По его словам, США стремятся к "более стабильным и предсказуемым отношениям с Россией". Однако он тут же признал, что Вашингтон не потерпит каких-либо действий, которые будут противоречить интересам США.

В последнее время часто поднимается тема возможного отключения России от SWIFT. С подобной идеей, например, выступили депутаты Европарламента. Впрочем, глава европейской дипломатии Жозеп Боррель признал, что институты ЕС не обладают подобными полномочиями (вмешиваться в деятельность частной компании).

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова со своей стороны отметила, что сценарий отключения России от международной платежной системы SWIFT в Москве пока рассматривают как гипотетический. Тем не менее, несмотря на отдаленность подобного развития событий, различные ведомства изучают вопрос "на предмет на минимизации рисков и экономического ущерба от ограничения доступа нашей страны к привычным международным финансовым инструментам и платежным механизмам".

Как отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, Россия имеет возможность создать аналог платежной системы SWIFT, необходимая для этого база уже существует.