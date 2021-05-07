Врач посоветовал способы борьбы с постковидным синдромом

Многие переболевшие коронавирусом люди сталкиваются с постковидным синдромом, который проявляется у всех неодинаково. Его можно преодолеть.

По мнению терапевта высшей категории, токсиколога Алексея Водовозова, различные симптомы, при отсутствии самого вируса в организме, остаются у 25-70 процентов переболевших COVID-19.

- ПЦР отрицательный, антитела нормализовались, но при этом у человека остается порядка двух десятков самых разнообразных симптомов, которые формируются в постковидный синдром, - пояснил специалист в интервью радио Sputnik.

В том числе, это усталость и внезапная слабость. После перенесенной коронавирусной инфекции, советует врач, надо восстанавливаться постепенно, нельзя сразу возвращаться к привычным физическим нагрузкам. Нужно начинать с небольших пеших прогулок - на 500, 1000 метров, максимум три километра. Желательно, чтобы человека кто-то сопровождал во время них, ведь при постковидном синдроме силы нередко оставляют внезапно и непредсказуемо.

Также можно делать легкие упражнения. Например, специалист посоветовал такое: найти любой прямоугольный предмет - картину на стене или окно и пробегать по его периметру глазами. На короткой части прямоугольника делать вдох, на длинной - выдох. Должно получаться соотношение приблизительно один к двум: длина вдоха - единицы, выдоха - две единицы.