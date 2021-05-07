"Циркон" и "Посейдон" сохранят России статус сверхдержавы

Новые боевые системы: стратегический подводный беспилотник "Посейдон" и гиперзвуковая ракета "Циркон", - позволят России обеспечить национальный суверенитет и сохранить статус сверхдержавы, пишет Focus.

В условиях усиления противоборства США и Китая - в том числе и в космосе, - Россия нашла способ сохранить возможность ядерного сдерживания. Несмотря на то, что США создали Космические силы для усиления возможностей противоракетной обороны, беспилотник "Посейдон" дает России возможность гарантированно нанести ответный ядерный удар - из глубин Мирового океана, пишет автор статьи, военный эксперт Томас Егер.

Другое эффектное оружие российского флота - гиперзвуковая ракета "Циркон", достигшая в 2020 на испытаниях скорости в 6000 км/ч. Защиты от столь быстрого оружия на данный момент не существует. Эта ракета также может быть оснащена ядерной боеголовкой и, хотя ее основное предназначение - удары по кораблям, "Циркон" может использоваться и для поражения сухопутных целей.