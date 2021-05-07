Глава ЛНР назвал происходящее на востоке Украины "гражданской войной"

Происходящее в Донбассе является "настоящей гражданской войной", иначе расценивать это невозможно. Такое мнение выразил глава Луганской народной республики Леонид Пасечник.

"На самом деле это самая настоящая гражданская война, и об этом стоит говорить вслух"​​​, - заявил он в интервью РИА Новости. По словам Пасечника, "по-другому расценивать это абсолютно невозможно", потому что, согласно Минским соглашениям, де-юре жители Донбасса являются гражданами Украины. "То есть получается, что вооруженные силы Украины стреляют по своим же гражданам только лишь потому, что мы не согласились с той политикой, которую нам пытались навязать политические власти, которые пришли к руководству Украиной незаконным путем", - отметил глава ЛНР.

Он напомнил, что вооруженный конфликт в Донбассе начался с того, что жители региона не согласились с тем, чтобы в стране доминировал фашизм. "Мы не согласились, что нам необходимо переписывать нашу историю. Мы не согласились с тем, что нам надо однозначно забыть русский язык и прекратить дружить с Россией. Мы, наоборот, были за то, чтобы мы могли свободно разговаривать на русском языке, мы хотели дружбы с Россией, мы хотели сохранить нашу идентичность, мы хотели сохранить нашу историю", - заявил Пасечник.

Ради завершения конфликта ЛНР, по его словам, готова сесть за стол переговоров с любыми представителями Украины, лишь бы это принесло результат. "Если это абсолютно конкретные какие-то обоснованные предложения, которые несут в себе рациональное звено, реализацию мер или какие-либо рациональные, действенные меры, реализация которых вела бы к разрешению конфликта на Донбассе мирным путем, я готов разговаривать с кем угодно. Если это, я еще раз повторяюсь, каким-то образом поможет прекратить войну и сделает так, чтобы не гибли жители нашей республики", - заявил Пасечник.

В то же время он отметил, что в последнее время на линии соприкосновения остается стабильно напряженной. Количество обстрелов ЛНР со стороны Украины с февраля увеличилось в пять раз. "Наша территория подвергается постоянным обстрелам из тяжелого вооружения, минометов", - рассказал глава ЛНР.

По его мнению, в ближайшее время не стоит опасаться открытого наступления ВСУ, гораздо вероятнее ждать от Киева диверсионной деятельности. "Поэтому в преддверии праздников, таких как 9 мая, 1 мая, 12 мая - День независимости, - мы активизируем работу всех наших правоохранительных органов, активизируем работу военнослужащих, народной милиции по выявлению и недопущению проникновения на территорию нашей республики диверсионных, террористических групп противника", - отметил Пасечник.