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07.05.2021 16:51
Рубрика: В мире

Главы МИД ЕС на саммите 10 мая не будут обсуждать новые санкции против РФ

Текст: Юрий Когалов

Главы МИД стран Евросоюза на встрече, которая пройдет в Брюсселе 10 мая, не планируют обсуждать возможность введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

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"Главы МИД не будут обсуждать новые санкции или высылки дипломатов", - отметил представитель института ЕС. По его словам, Евросоюз не принимает санкции ради санкций, а использует их в интересах своей внешней политики.

Впрочем, не затронуть тему России главы МИД все же не смогут. Как ожидается, они обсудят недавние события, связанные с высылкой дипломатов, введение Москвой санкций в отношении ряда европейских чиновников, меры, предпринятые против недружественных государств и иностранных агентов в России.

В мире Европа Бельгия Санкции и антисанкции Россия и Евросоюз

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