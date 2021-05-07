Главы МИД ЕС на саммите 10 мая не будут обсуждать новые санкции против РФ

Главы МИД стран Евросоюза на встрече, которая пройдет в Брюсселе 10 мая, не планируют обсуждать возможность введения новых антироссийских санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник во внешнеполитической службе ЕС.

"Главы МИД не будут обсуждать новые санкции или высылки дипломатов", - отметил представитель института ЕС. По его словам, Евросоюз не принимает санкции ради санкций, а использует их в интересах своей внешней политики.

Впрочем, не затронуть тему России главы МИД все же не смогут. Как ожидается, они обсудят недавние события, связанные с высылкой дипломатов, введение Москвой санкций в отношении ряда европейских чиновников, меры, предпринятые против недружественных государств и иностранных агентов в России.