Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей

Арбитражный суд Москвы принял решение о том, что корпорация Google должна восстановить аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube, заблокированный с 2020 года. Как пишет журнал Forbes, если Google откажется выполнять решение суда, то корпорацию ожидает штраф, который может достичь 94 триллионов рублей.

По данным Forbes, у корпорации Google пока есть период до 20 мая. До этого времени компания должна либо разблокировать "Царьград", либо подать апелляцию. Если до 20 мая Google не предпримет никаких действий, то с российской "дочки" корпорации ООО "Гугл", начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка. Она начинается от 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза.

Forbes отмечает, что по данным юридической фирмы Baker & McKenzie, выступающей партнером Google в суде, через 7 месяцев размер неустойки может достичь 94 триллионов рублей. Эта сумма почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.

Вместе с тем, если Google восстановит аккаунт "Царьграда", то в таком случае она нарушит санкции в американской юрисдикции. Сейчас, по данным Forbes, корпорация стоит перед непростым выбором. В итоге ситуация вокруг блокировки "Царьграда" может обернуться ограничениями на работу Google в России.