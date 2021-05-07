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Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей

Текст:   Александр Степанов
07.05.2021,  
13:45
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Арбитражный суд Москвы принял решение о том, что корпорация Google должна восстановить аккаунт телеканала "Царьград ТВ" на YouTube, заблокированный с 2020 года. Как пишет журнал Forbes, если Google откажется выполнять решение суда, то корпорацию ожидает штраф, который может достичь 94 триллионов рублей.

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По данным Forbes, у корпорации Google пока есть период до 20 мая. До этого времени компания должна либо разблокировать "Царьград", либо подать апелляцию. Если до 20 мая Google не предпримет никаких действий, то с российской "дочки" корпорации ООО "Гугл", начнет взиматься прогрессивная судебная неустойка. Она начинается от 100 тысяч рублей за каждый день неисполнения решения суда. Сумма будет увеличиваться каждую неделю в два раза.

Forbes отмечает, что по данным юридической фирмы Baker & McKenzie, выступающей партнером Google в суде, через 7 месяцев размер неустойки может достичь 94 триллионов рублей. Эта сумма почти сравняется с капитализацией материнской компании Google - Alphabet.

Вместе с тем, если Google восстановит аккаунт "Царьграда", то в таком случае она нарушит санкции в американской юрисдикции. Сейчас, по данным Forbes, корпорация стоит перед непростым выбором. В итоге ситуация вокруг блокировки "Царьграда" может обернуться ограничениями на работу Google в России.

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