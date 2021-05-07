Грабители взяли в заложники сотрудников банка в штате Миннесота

Полицейские ведут переговоры с преступниками, удерживающими заложников в отделении банка в американском штате Миннесота. Об этом сообщил телеканал Fox News.

По предварительным данным, один или несколько неизвестных удерживают заложников в отделении банка Wells Fargo в городе Сент-Клауд. Информации о пострадавших и погибших нет, пишет ТАСС.

Сообщается, что в расследовании происшествия участвуют сотрудники ФБР.

Ранее стало известно о наезде на пешеходов в Техасе. Один человек погиб, еще несколько получили ранения и были доставлены в больницы. По предварительным данным полиции, наезд на людей был умышленным. Это случилось возле ресторана в Хьюстоне. Стражи порядка уже задержали подозверваемого.