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СМИ: Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас попал в реанимацию

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    07.05.2021, 17:51
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

69-летний художественный руководитель Театра имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас госпитализирован в Москве, сообщают СМИ.

Как передает Mash, в настоящее время Римас Владимирович находится в кардиореанимации.

Уточнено: артиста доставили в больницу с сердечным приступом, специалисты оценивают его состояние как среднетяжёлое.

Туминас родился в 1952 году в Кельме, Литовская ССР. Отец - литовец, мать - русская, из семьи старообрядцев. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. В 2007-м стал худруком Московского театра имени Евгения Вахтангова.

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