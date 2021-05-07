СМИ: Худрук Театра имени Вахтангова Римас Туминас попал в реанимацию

69-летний художественный руководитель Театра имени Вахтангова, режиссер Римас Туминас госпитализирован в Москве, сообщают СМИ.

Как передает Mash, в настоящее время Римас Владимирович находится в кардиореанимации.

Уточнено: артиста доставили в больницу с сердечным приступом, специалисты оценивают его состояние как среднетяжёлое.

Туминас родился в 1952 году в Кельме, Литовская ССР. Отец - литовец, мать - русская, из семьи старообрядцев. Выпускник режиссерского факультета ГИТИСа. В 2007-м стал худруком Московского театра имени Евгения Вахтангова.