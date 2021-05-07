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07.05.2021 15:11
Рубрика: Власть

Лидеры России и Узбекистана обсудили события на таджикско-киргизской границе

Текст: Кира Латухина
Президенты России и Узбекистана по телефону поздравили друг друга с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне.

Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев обсудили вопросы двусторонней повестки с акцентом на торгово-экономическое сотрудничество, сообщили в пресс-службе Кремля.

Фото: Алексей Ерешко/пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС
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Лидеры уделили особое внимание наращиванию совместных усилий по борьбе с пандемией, в том числе по организации производства вакцины от коронавируса в Узбекистане.

Путин и Мирзиёев обсудили ситуацию в Центрально-Азиатском регионе, в том числе в свете недавних событий на таджикско-киргизской границе. Президенты приветствовали договоренности Душанбе и Бишкека об урегулировании конфликта политико-дипломатическими средствами, подтвердив готовность всемерно содействовать стабилизации.

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