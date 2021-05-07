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07.05.2021 15:05
Рубрика: В мире

Мэр польского города почтила память советских солдат-освободителей

Текст: Юрий Когалов

Мэр польского города Свидница Беата Москаль-Сланевская возложила цветы у памятника и на могилах советских солдат-освободителей. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на генерального консула РФ в Познани Ивана Косоногова, который также принимал участие в этой церемонии накануне Дня Победы.

Фото: Сайт Министерства обороны России.
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По его словам, "это очень важный жест", поскольку немногие польские политики сегодня готовы почить память советских солдат, погибших во время освобождения Польши от фашистов.

"Это место особой памяти. Место, где часто хоронили очень молодых людей, которых призвали из дома, страны", - написала сама Москаль-Сланевская на своей странице в социальной сети Facebook. По ее словам, она каждый год приходит на это кладбище, чтобы возложить цветы. "На основании международных соглашений, но также из уважения к их пожертвованным жизням мы заботимся об этом месте. Я стою у этих каменных плит, думая, среди прочего, о таких же матерях, как я, которым никогда больше не суждено увидеть своих сыновей", - отметила Москаль-Сланевская.

Свидница была освобождена 9 мая 1945 года, в боях за город погибли 253 советских солдата, их тела сегодня покоятся на специально обустроенном в 1948 году кладбище. Возле могил установлен памятник со словами: "Вечная слава героям Красной армии, погибшим в боях с немецко-фашистским оккупантом за свободу и независимость нашего отечества. Польское общество".

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