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07.05.2021 01:27
Рубрика: Общество

Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами

Минобороны России в рамках проекта "Без срока давности" на своем официальном сайте представило новый мультимедийный раздел "Освобождение Польши: помнить, нельзя забыть!". Документы из фондов Центрального архива военного ведомства призваны еще раз напомнить всему миру о решающей роли Красной армии в освобождении стран Европы от фашизма, о тысячах погибших советских солдат и офицеров, отдавших свои жизни за свободу польского народа.

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости
Все о параде Победы расскажут на сайте Минобороны

Новый раздел рассказывает о кровопролитных боях Красной Армии по освобождению Польши от немецко-фашистских оккупантов, о героизме воинов. Подчеркивается, что пробиваться к Победе приходилось с тяжелейшими боями буквально за каждый километр польской земли.

В справке о потерях личного состава в частях 1-го Украинского фронта указано, что только за январь 1945 года войска фронта потеряли убитыми более 18 тысяч человек. Всего за освобождение Польши отдали жизни более 600 тысяч советских воинов. На сайте опубликованы документы о крупных братских захоронениях бойцов и командиров Красной Армии, в том числе в городах Лодзь и Равич.

Документы свидетельствуют также, что польское население встречало советских воинов как освободителей. Со слов самих поляков, до освобождения они жили под страхом смерти, полностью бесправные, перенося издевательства немцев, грабежи, убийства. Особенно пострадали польские евреи, которые уничтожены практически полностью.

Представлены уникальные данные об экономическом положении освобожденной Польши, о помощи, оказанной Советским Союзом. Например, только за период с марта по ноябрь 1945 года для обеспечения населения и на посевную компанию стране было передано продовольствия и фуража на сумму свыше 1,5 миллиарда рублей в ценах тех лет.

Ранее Минобороны представило на своем официальном сайте мультимедийный раздел "Решающая и завершающая...". Он посвящен героическому штурму Берлина и воинам Красной Армии, погибшим на завершающем этапе войны. Подчеркивается, что все представленные в разделе исторические свидетельства отчетливо показывают, что победа в Великой Отечественной войне советского народа против немецко-фашистских захватчиков была завоевана умелым руководством командиров, сноровкой и доблестью бойцов, которые самоотверженно отдавали свою жизнь за будущее мира, веря в то, что больше никогда и нигде не будет нацизма.

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