Ученые идентифицировали моряка из пропавшей в XIX веке экспедиции Франклина

Генетики из Канады и Великобритании с помощью экспертизы ДНК идентифицировали останки одного из участников пропавшей в 1845 году арктической экспедиции Джона Франклина. Им оказался уоррент-офицер (корабельный старшина) бомбардирского шлюпа "Эребус" (Erebus) Джон Грегори.

Для проведения исследования, как сообщает издание EureKalert, ученые под руководством профессора Университета Ватерлоо Дугласа Стентона извлекли образцы ДНК матросов на побережье острова Кинг-Уильям.

Дело в том, что ряд историков считали, что могилы в Заполярье принадлежат местным эскимосам, а не полярникам XIX столетия. Для определения их происхождения ученые обратились за помощью к потомкам участников экспедиции Джона Франклина. На призыв генетиков откликнулось 17 предположительных родственников полярников.

В итоге удалось однозначно идентифицировать останки Джона Грегори. По мнению ученых, корабельный старшина погиб примерно в 1848 году, когда выжившие после двух зимовок члены экспедиции попытались пешком достичь материковой Канады.

"То, что останки Джона Грегори были первыми идентифицированы с помощью генетического анализа - это невероятный день для нашей семьи, а также для всех тех, кто заинтересован в поисках истины о злополучной экспедиции Франклина",- заявил прапраправнук моряка Джонатан Грегори из Порт-Элизабет в Южной Африке.Теперь исследователи надеются установить личности еще 26 моряков.

Справка "РГ"

Экспедиция Джона Франклина, изучая побережье островов Канадского архипелага, попыталась найти короткий северный путь из Атлантики в Тихий океан.

Выйдя из британского города Гринхайта в мае 1845 года, бомбардирские суда "Эребус" (Erebus) и "Террор" (Terror) отправились в плавание к берегам Гренландии, где они пополнили запасы провизии и продолжили путешествие в сторону земли Баффина. После чего экспедиция пропала без вести.

Из 129 человек команды ни один не выжил. Найти остатки судов удалось только в 2014 году, когда в восточной части залива Куин-Мод был обнаружен остов "Эребуса", а через два года - другой корабль.