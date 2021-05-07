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07.05.2021 11:43
Рубрика: Общество

Ученые идентифицировали моряка из пропавшей в XIX веке экспедиции Франклина

Текст: Николай Грищенко

Генетики из Канады и Великобритании с помощью экспертизы ДНК идентифицировали останки одного из участников пропавшей в 1845 году арктической экспедиции Джона Франклина. Им оказался уоррент-офицер (корабельный старшина) бомбардирского шлюпа "Эребус" (Erebus) Джон Грегори.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Для проведения исследования, как сообщает издание EureKalert, ученые под руководством профессора Университета Ватерлоо Дугласа Стентона извлекли образцы ДНК матросов на побережье острова Кинг-Уильям.

Дело в том, что ряд историков считали, что могилы в Заполярье принадлежат местным эскимосам, а не полярникам XIX столетия. Для определения их происхождения ученые обратились за помощью к потомкам участников экспедиции Джона Франклина. На призыв генетиков откликнулось 17 предположительных родственников полярников.

В итоге удалось однозначно идентифицировать останки Джона Грегори. По мнению ученых, корабельный старшина погиб примерно в 1848 году, когда выжившие после двух зимовок члены экспедиции попытались пешком достичь материковой Канады.

"То, что останки Джона Грегори были первыми идентифицированы с помощью генетического анализа - это невероятный день для нашей семьи, а также для всех тех, кто заинтересован в поисках истины о злополучной экспедиции Франклина",- заявил прапраправнук моряка Джонатан Грегори из Порт-Элизабет в Южной Африке.Теперь исследователи надеются установить личности еще 26 моряков.

Фото: Koby Harati/City of David
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Справка "РГ"

Экспедиция Джона Франклина, изучая побережье островов Канадского архипелага, попыталась найти короткий северный путь из Атлантики в Тихий океан.

Выйдя из британского города Гринхайта в мае 1845 года, бомбардирские суда "Эребус" (Erebus) и "Террор" (Terror) отправились в плавание к берегам Гренландии, где они пополнили запасы провизии и продолжили путешествие в сторону земли Баффина. После чего экспедиция пропала без вести.

Из 129 человек команды ни один не выжил. Найти остатки судов удалось только в 2014 году, когда в восточной части залива Куин-Мод был обнаружен остов "Эребуса", а через два года - другой корабль.

Наука Общество История В мире Северная и Центральная Америка Канада

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