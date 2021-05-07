На ремонтном заводе в Китае прогремел взрыв

Один человек погиб, трое пострадали при взрыве на ремонтном заводе в Китае. ЧП произошло в городе Байсэ на территории Гуанси-Чжуанского автономного района на юге страны, сообщает информационный портал Sina.

Пострадавших доставили в больницу. Взрывная волна выбила стекла в жилых домах, повредила находящийся рядом транспорт и деревья. В воздухе образовалось большое облако дыма белого цвета, пишет ТАСС.

По предварительным данным, взорвался реагент, используемый при ремонте дороги. Обстоятельства произошедшего установят специалисты.