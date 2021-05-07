Патриарх Кирилл: День Победы стал национальным праздником россиян

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал День Победы подлинно национальным праздником россиян. Он также отметил важность того, что он совпал со временем празднования православными христианами Пасхи.

- Поскольку война опалила каждую нашу семью, День Победы действительно стал национальным нашим праздником. И замечательно, что он <...> проходит чаще всего в пасхальные дни. А Пасха - это праздник победы жизни над смертью, так же, как и [День Победы] - это праздник победы над смертью и разрушением, - сказал патриарх после возложения цветов к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

Он пожелал также Вооруженным силам РФ никогда не участвовать больше в реальных боевых действиях, но всегда стоять на страже безопасности, свободы и независимости страны.

- Желаю вам сил, крепости физической и духовной и такого уровня выучки, который обеспечивал бы надежность защиты нашего Отечества от любого врага, - цитирует слова патриарха ТАСС.