Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
07.05.2021,  
09:21
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Поражение двух турецких М60 противотанковыми ракетами попало на видео

Курдские боевики продемонстрировали, как они поражают турецкую бронетехнику, находящуюся на севере Ирака. Были атакованы два М60 американского производства.

Поскольку съемки проводились со значительного расстояния и боевые машины были укрыты брезентом, точно установить модификацию не представляется возможным.

Однако, можно предположить, что потеряны "шестидесятые" первых версий, не получившие дополнительного бронирования.

Как правило, действующие здесь формирования применяют старые, разработанные еще в Советском Союзе противотанковые ракетные комплексы "Фагот" или "Конкурс". Они способны бить на 2000-3000 метров и пробивать до 600 мм брони, что вполне достаточно, чтобы вывести из строя заокеанский 46-тонный танк.

И, хотя танки находились в укрытиях, операторы навели ПТУР с тех направлений, где они были наименее защищены.

Фото: Nikolay RED_YELLOW Denisov / youtube.com
Гусеничный вариант нового бронеразведчика покажут на параде в Туле

Если первая машина не получила фатальных повреждений, то у второй, по всей видимости, взорвался боекомплект, и восстановить ее вряд ли получится.

Проблема уязвимости турецкой бронетехники давно беспокоит военных этой страны. В свою очередь, местная промышленность неоднократно представляла различные предложения в этой области: от простых решетчатых экранов - до комплексов активной защиты. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, большую часть танков по-прежнему достаточно легко вывести из строя даже не самыми новыми средствами поражения.

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
видео
Гусеничный вариант нового бронеразведчика покажут на параде в Туле 05.05.2021
Тренировку воздушного парада над Ростовом показали из кабины Су-34 30.04.2021
танки
Танки Т-72Б оснастили французскими прицелами в Марокко 30.04.2021
Плавающие ПТ-76 приняли участие во вьетнамском танковом биатлоне 29.04.2021
Турция
Первое боевое применение нового турецкого дрона показали на видео 23.04.2021
Открытая демонстрация: турецкие танки М60А1 заметили в Ливии 30.03.2021