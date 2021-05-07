Поражение двух турецких М60 противотанковыми ракетами попало на видео

Курдские боевики продемонстрировали, как они поражают турецкую бронетехнику, находящуюся на севере Ирака. Были атакованы два М60 американского производства.

🇹🇷⚡The Kurdish PKK group knocks out Turkish M60 tanks from ATGMs in northern Iraq. pic.twitter.com/nVmLeaSwMx — 🆁🅰🅶🅴🆇 (@theragex) May 4, 2021

Поскольку съемки проводились со значительного расстояния и боевые машины были укрыты брезентом, точно установить модификацию не представляется возможным.

Однако, можно предположить, что потеряны "шестидесятые" первых версий, не получившие дополнительного бронирования.

Как правило, действующие здесь формирования применяют старые, разработанные еще в Советском Союзе противотанковые ракетные комплексы "Фагот" или "Конкурс". Они способны бить на 2000-3000 метров и пробивать до 600 мм брони, что вполне достаточно, чтобы вывести из строя заокеанский 46-тонный танк.

И, хотя танки находились в укрытиях, операторы навели ПТУР с тех направлений, где они были наименее защищены.

Если первая машина не получила фатальных повреждений, то у второй, по всей видимости, взорвался боекомплект, и восстановить ее вряд ли получится.

Проблема уязвимости турецкой бронетехники давно беспокоит военных этой страны. В свою очередь, местная промышленность неоднократно представляла различные предложения в этой области: от простых решетчатых экранов - до комплексов активной защиты. Однако, несмотря на предпринимаемые меры, большую часть танков по-прежнему достаточно легко вывести из строя даже не самыми новыми средствами поражения.