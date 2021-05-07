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07.05.2021 18:18
Рубрика: В мире

Производство "Спутника V" в Бразилии начнется без одобрения регулятора

Текст: Юрий Когалов

Бразильская фармацевтическая компания Uniao Quimica, партнер РФПИ, начнет производство российской вакцины против коронавируса "Спутник V", не дожидаясь одобрения препарата Национальным агентством по санитарному надзору Anvisa. Как заявил глава лаборатории Фернанду Маркес, он не собирается сдаваться, несмотря на отказ регулятора разрешить импорт и использование препарат из РФ.

Фото: AP Photo
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"Мы не сдаемся", - заявил Маркес. "Мы инвестируем. Завозим оборудование. Нанимаем людей. Мы не собираемся останавливаться. Мы уверены, что вакцина "Спутник V" - лучший продукт на рынке, в этом я не сомневаюсь", - цитирует его O Antagonista.

По словам Маркеса, на следующей неделе Uniao Quimica получит партию активного компонента из России и начнет производить вакцину. "Начнем производство сразу по получении компонентов и будем ожидать регистрации, что позволит начать ее использование в стране", - отметил глава компании.

Напомним, ранее министерство науки Бразилии признало "Спутник V" безопасной вакциной. Ведомство одобрило производство российского препарата на территории страны. Однако затем Национальное агентство по санитарному надзору отклонило заявку Uniao Quimica на импорт и использование вакцины. Агентство потребовало для разрешения предоставить "недостающую информацию".

В Москве отметили, что такое решение имеет политическую подоплеку, поскольку бразильская сторона получила все необходимые документы по вакцине.

В мире Южная Америка Бразилия Вакцинация от коронавируса

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