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Рубрика: В мире

Псаки анонсировала свой уход с поста пресс-секретаря Белого дома

Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Фото: Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки намерена в следующем году покинуть свой пост. Об этом она заявила в интервью Дэвиду Аксельроду для подкаста CNN.

Фото: AP Photo/Evan Vucci
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По словам Псаки, ей нравятся вызовы и ответственность. Но срок работы в один год она обсуждала с командой хозяина Белого дома Джо Байдена, когда он баллотировался в президенты. "Я думаю, что пришло время для кого-то другого получить эту работу через год или примерно через год", - цитирует ТАСС Псаки.

Напомним, Джен Псаки была официальным представителем Белого дома и Госдепартамента в администрации Барака Обамы. Во время работы в Госдепе она запомнилась своими многочисленными "ляпами" и передергиванием фактов, чем приводила в восторг или в недоумение журналистов во время своих брифингов.

В 2020 году она занимала должность советника переходной команды Байдена. В ноябре стало известно о назначении Псаки пресс-секретарем Белого дома.

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