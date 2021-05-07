Путин поблагодарил "Волонтеров Победы" за поддержку ветеранов

Президент Владимир Путин поприветствовал финалистов конкурса "Послы Победы" и отметил их вклад в восстановление военных памятников и захоронений. Сообщение опубликовано на сайте Кремля.

"Сегодня в Москве вновь собрались активные, неравнодушные, энергичные юноши и девушки из разных регионов страны - достойные представители общественного движения "Волонтеры Победы", - написал глава государства волонтерам, приехавшим в Москву по случаю празднования 9 мая.

"Вы посвятили себя большому и очень нужному делу: участвуете в восстановлении памятников погибшим героям и благоустройстве воинских захоронений, воплощаете в жизнь множество интересных просветительских, патриотических проектов, поддерживаете ветеранов, которые в нынешнее непростое время особенно нуждаются в заботе и внимании", - подчеркнул российский лидер.

Владимир Путин похвалил их за подвижническую деятельность, достойную "самого глубокого признания", и выразил надежду на то, что движение будет расти и развиваться.