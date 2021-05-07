Путин поручил обеспечить доставку модулей станции "Восток" в Антарктиду

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству обеспечить в текущем году доставку модулей нового зимовочного комплекса станции "Восток" в Антарктиду.

Это следует из перечня поручений, который был составлен после заседания попечительского совета Русского географического общества и опубликован на сайте Кремля​​​.

Ответственность за исполнение данного поручения лежит на председателе правительства Михаиле Мишустине.

Также кабмину, министерству иностранных дел России, ФСБ и иным органам исполнительной власти поручено изучить предложения РГО об оказании поддержки проведения международной научно-исследовательской экспедиции в Арктической зоне РФ и на территориях стран-членов Арктического совета.