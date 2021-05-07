Путин встретится с Рахмоном 8 мая

Завтра, 8 мая в Москве пройдут переговоры президентов России и Таджикистана. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Лидеры обсудят сотрудничество в торгово-экономической и гуманитарной сферах, вопросы совместного противодействия распространению коронавируса и различные аспекты укрепления стратегического партнерства и союзничества, в том числе с учетом председательства Таджикистана в этом году в ОДКБ.

Также Владимир Путин и Эмомали Рахмон обменяются мнениями по региональным проблемам, включая ситуацию вокруг Афганистана и обеспечение стабилизации обстановки на таджикско-киргизской границе.

Рахмон также будет присутствовать на Параде на Красной площади в День Победы.