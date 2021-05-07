Синоптики рассказали, когда в Москву вернется тепло

Теплая погода установится в Москве на следующей неделе. Об этом сообщает центр "Фобос".

По прогнозам синоптиков, 7 мая в столице ожидаются кратковременные дожди, но они пройдут лишь местами. В дневные часы термометры покажут не больше +15. В субботу, 8 мая, ливни накроют уже весь столичный регион. Осадки усилятся, и будет не выше +12.

В День Победы дожди постепенно прекратятся, станет чуть теплее. Со стартом новой недели температура воздуха перешагнет отметку в плюс 20 градусов.