Сожитель с сообщниками обокрал квартиру москвички

Отнюдь не из-за большой любви общался 23-летний приезжий из ближнего зарубежья с 44-летней москвичкой. Однажды с тремя приятелями он ограбил свою состоятельную сожительницу.

Заместитель начальника пресс-службы ГУ МВД России по Москве Екатерина Гузь сообщила, что молодой альфонс оставил открытой входную дверь в квартире на улице Бутлерова, когда хозяйки не было дома. Трое его приятелей зашли и вытащили сейф. Вскрывать его в квартире, видимо, не было времени, поэтому они отвезли его в Подмосковье и взломали кувалдой. В сейфе были деньги, документы и ювелирные украшения на общую сумму в 800 тысяч рублей.

Четверых грабителей задержали сотрудники отдела уголовного розыска ОМВД России по району Коньково. Все они взяты под стражу.