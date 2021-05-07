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07.05.2021 16:20
Рубрика: Экономика

Именной поезд "Подольские курсанты" запустили в Подмосковье

Текст: Владимир Емельяненко
Фото: Представлено пресс-службой Российкого военно-исторического общества Фото: Представлено пресс-службой Российкого военно-исторического общества
Фото: Представлено пресс-службой Российкого военно-исторического общества

От станции Подольск в Московской области в первый рейс вышел именной электропоезд "Подольские курсанты". Он посвящен подвигу командиров и курсантов Подольского артиллерийского и пехотного военных училищ.

Фото: kremlin.ru
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Каждый вагон украшен снаружи красными полосами и памятными надписями, а на головных вагонах размещены изображения лент и звезд.

- С инициативой запуска поезда в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне и 70-летия со дня подвига Подольских курсантов, который будут чтить 5 октября, обратились жители города депутату Госдумы Вячеславу Фетисову, - говорит первый замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Анна Кротова. - И теперь первый рейс поезда запустили члены семей подольских курсантов.

Поезд будет курсировать на Курском и Рижском направлениях между станицей Шаховская и городом Серпуховом. Ежедневно со станций этого участка отправляются свыше 320 тысяч человек. Так люди будут помнить или узнавать о подвиге подольских курсантов.

В частности, в салонах нового состава есть рассказ о том, как в начале октября 1941 года на Малоярославецком направлении Московской области нависла угроза выхода фашистских войск на Москву. По тревоге были подняты Подольские военные - пехотное и артиллерийское училища. На Ильинском боевом участке они смогли задержать гитлеровцев, а за это время советское командование сформировало сплошную линию укреплений по реке Нара. Из курсантов в живых остался только каждый десятый. Но благодаря их героизму планы немцев по стремительному наступлению на столицу России были сорваны.

Теперь поезд "Подольские курсанты" станет регулярным.

Фото: Представлено пресс-службой Российкого военно-исторического общества
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