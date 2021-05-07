В честь Дня Победы на Северном речном вокзале устроят флешмоб

9 мая москвичей и гостей города приглашают на флешмоб, который пройдет на Северном речном вокзале. В этот день здесь можно будет станцевать вальс, отправить бесплатную открытку в любую часть света и получить синий платочек. Об этом сообщает пресс-служба "Почты России".

Как рассказали в пресс-службе, начнется акция в 20:00. Предполагается, что под звуки песни "Синий платочек" в вальсе закружатся сотни пар. Здесь же можно будет отправить открытку, специально выпущенную в честь праздника. Отправить ее можно будет в любую часть света бесплатно. А все гости и участники мероприятия получат символический синий платочек. Всего будет роздано около 10 тысяч платочков.