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07.05.2021 10:22
Рубрика: Происшествия

В аэропорту Владивостока от инвалида потребовали оплатить провоз костылей

Текст: Ольга Журман

В аэропорту Владивостока при регистрации на рейс от женщины-инвалида потребовали отплатить провоз костылей, указывая на то что, они якобы являются дополнительным местом багажа.

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости
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Выясняя обстоятельства инцидента, Приморская транспортная прокуратура установила, что при покупке билетов пассажирам разъяснили право бесплатного провоза вспомогательных средств передвижения.

Действия работников аэровокзала признаны неправомерными.

По результатам проверки транспортный прокурор внес генеральному директору АО "Международный аэропорт Владивосток" представление об устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных лиц.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край Владивосток

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