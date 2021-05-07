В аэропорту Владивостока от инвалида потребовали оплатить провоз костылей

В аэропорту Владивостока при регистрации на рейс от женщины-инвалида потребовали отплатить провоз костылей, указывая на то что, они якобы являются дополнительным местом багажа.

Выясняя обстоятельства инцидента, Приморская транспортная прокуратура установила, что при покупке билетов пассажирам разъяснили право бесплатного провоза вспомогательных средств передвижения.

Действия работников аэровокзала признаны неправомерными.

По результатам проверки транспортный прокурор внес генеральному директору АО "Международный аэропорт Владивосток" представление об устранении нарушений и привлечении к ответственности виновных лиц.