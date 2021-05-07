Видео: В Приморье леопард вышел к людям

В Надеждинском районе Приморского края сняли на видео дальневосточного леопарда, подошедшего вплотную к одному из деревенских дворов. Любопытный и осторожный зверь был предельно спокоен и не проявил никакой агрессии.

На видео пятнистая кошка выходит из-за кустов на открытое место посреди дороги, оглядывает окрестности. Осторожничает, но спокоен и явно не настроен вступать в конфликт.

Частное подворье находится близко к лесу, это могло стать одним из факторов случайного выхода молодого зверя к домам. Не исключено, что случай также можно объяснить любопытством леопарда.

Как отмечают специалисты, за всю историю изучения дальневосточного леопарда не зафиксировано ни одного случая неспровоцированного нападения хищника на человека.

Справка "РГ"

Дальневосточный леопард - самая редкая в мире крупная кошка. В России отмечено около 100 этих животных. Эти хищники обитают на юго-западе Приморского края, а также на небольшом участке Китая. Ядро популяции располагается под охраной от рубок леса, пожаров и браконьерства в национальном парке "Земля леопарда".