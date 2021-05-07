Сотрудника минспорта Ингушетии заподозрили в присвоении миллиона

45-летний сотрудник министерства спорта по Ингушетии подозревается в присвоении и растрате 932 тысячи рублей, выделенных из бюджета на организацию фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. Об этом сообщает УМВД по региону.

Правонарушение выявили сотрудники УФСБ и управления по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции УМВД.

Выяснилось, что госслужащий внес недостоверные сведения в платежные ведомости, которые готовил для списания средств на проведение мероприятия. Деньги чиновник израсходовал.