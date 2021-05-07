У двух жителей Ингушетии нашли дома самодельные бомбы

Военные боеприпасы и самодельные взрывные устройства обнаружили в домах двух жителей Ингушетии, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии изъяли у 30-летнего жителя села Средние Ачалуки травматический пистолет, 250 боеприпасов к стрелковому оружию, ручные гранаты, запалы и самодельную бомбу.

У его 29-летнего соседа обнаружили еще два самодельных взрывных устройства, которые правоохранители уничтожили на месте. У мужчины также нашли самодельный пистолет на базе пистолета Макарова, патроны и магазины.

Граждане задержаны, возбуждено уголовное дело.