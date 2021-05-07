У двух жителей Ингушетии нашли дома самодельные бомбы

Новости

Синоптик назвал ерундой прогноз о "красной жаре" в Северном полушарии 15:12
Лидеры России и Узбекистана обсудили события на таджикско-киргизской границе 15:11
Мэр польского города почтила память советских солдат-освободителей 15:05
Умершего от COVID-19 артиста Михаила Багдасарова похоронят 11 мая 14:52
Роскомнадзор потребовал снять ограничения с приложения "Улица Героев" 14:47
Во Франции задержали шесть неонацистов за подготовку теракта 14:46
Google усилит приватность данных в операционной системе Android 14:21
ЕК: На саммите ЕС 8 мая будет поднят вопрос отмены патентов на вакцины 14:10
Тунис вводит жесткий карантин 13:58
Большинство россиян собираются участвовать в праздновании Дня Победы 13:55
ЦИК: На тестирование онлайн-голосования записались около 2,5 млн человек 13:51
Google из-за блокировки "Царьград ТВ" грозит штраф в 94 трлн рублей 13:45
В Екатеринбурге взяли под стражу мужа убитой девушки-блогера 13:31
Прием заявок на онлайн-шествие "Бессмертного полка" продлен до Дня Победы 13:20
Якорные цепи корабля Северного флота испытали на прочность 13:06
Лукашенко пообещал обнародовать новые данные по делу о госперевороте 13:03
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5" 13:01
Лукашенко: Беларусь создала собственную вакцину от коронавируса 12:59
Месси выступил против экс-президента "Барселоны" после истории с Гризманном 12:47
Сожитель с сообщниками обокрал квартиру москвички 12:46
Лукашенко похвалил работу КГБ 12:34
Минск готов ответить Западу на любые новые санкции 12:18
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости? 12:17
В Германии окончательно одобрили план послаблений для привитых от COVID-19 12:13
В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации 12:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Самые интересные спортивные трансляции на выходные с 7 по 10 мая
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Главврач Коммунарки: Вакцинация необходима всем независимо от возраста
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
Опрос "РГ": Надо ли снижать нештрафуемый порог превышения скорости?
07.05.2021 15:04
Рубрика: Происшествия

У двух жителей Ингушетии нашли дома самодельные бомбы

Текст: Наталья Коротченко

Военные боеприпасы и самодельные взрывные устройства обнаружили в домах двух жителей Ингушетии, сообщает пресс-служба УМВД по региону.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Свердловской области
На трассе под Екатеринбургом МЧС предотвратили взрыв

Сотрудники УФСБ и Центра противодействия экстремизму МВД по Ингушетии изъяли у 30-летнего жителя села Средние Ачалуки травматический пистолет, 250 боеприпасов к стрелковому оружию, ручные гранаты, запалы и самодельную бомбу.

У его 29-летнего соседа обнаружили еще два самодельных взрывных устройства, которые правоохранители уничтожили на месте. У мужчины также нашли самодельный пистолет на базе пистолета Макарова, патроны и магазины.

Граждане задержаны, возбуждено уголовное дело.

В регионах Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Юг России СКФО Ингушетия

Главное сегодня

Минэнерго: Площадь домов не скажется на участии в программе газификации
В Венгрии сообщили об успешной вакцинации благодаря "Спутнику V"
Опубликовано фото падающей на Землю ракеты "Чанчжэн-5"
Минобороны рассекретило документы об освобождении Польши советскими воинами
Синоптики пообещали "красную жару" в Северном полушарии
Впервые пойманы телефонные мошенники, изображавшие сотрудников банков
Приставам запретили арест домашних животных