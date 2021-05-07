ФСБ рассекретила документы о действиях советских диверсантов в Норвегии

В рассекреченных архивных документах говорится, в частности, о том, что из-за больших потерь на фронтах, понесенных Красной Армией в первые месяцы войны, призывной контингент органам безопасности практически перестали выделять. В связи с этим мурманские контрразведчики стали комплектовать разведывательно-диверсионные отряды и группы (РДО и РДГ) из патриотически настроенных заключенных лагерей Кольского полуострова. В основном это были бывшие военнослужащие, осужденные за малозначительные должностные, хозяйственные и воинские преступления. Из бывших заключенных - военнослужащих подбирались и командиры групп и отрядов, и рядовые разведчики-диверсанты. В первую очередь рассматривались кандидаты, имеющие хорошую физическую подготовку, выносливые, знающие радиодело и умеющие ходить на лыжах. При этом решение, освобождать или нет конкретного заключенного, принимали не сотрудники госбезопасности, а обладавшее всей полнотой власти в прифронтовых областях военное командование. В конце 1941 года численность разведчиков-диверсантов УНКВД Мурманской области составляла около четырех десятков человек, а позднее составляла свыше 70 человек. Как отметили в ЦОС ФСБ, по меркам военного времени диверсионно-разведывательные формирования Мурманского УНКВД представляла собой довольно внушительную силу. За первые три месяца своей деятельности диверсионно-разведывательные отряды и группы Мурманского УНКВД совершили восемь рейдов в глубокий тыл противника, каждый их боец участвовал в 4-7 подобных походах. Например, под руководством начальника УНКВД Мурманской области ст. майора ГБ А.Ф. Ручкина готовились советско-норвежские разведгруппы и партизанские соединения для фиксации расположения германских войск в Норвегии. Благодаря полученным от них сведениям было уничтожено от 80 до 120 немецких военных кораблей.

В свою очередь, с 1941 по 1944 годы финская военная разведка совместно с германскими спецслужбами разработали на Карельском и Ленинградском фронтах операции "Кемаль", "Карелия", "Ревматизм" и другие с целью совершения диверсий на Мурманской и Обозерской железных дорогах, маяков на советском побережье Ладожского озера и Финского залива. Как отметили в ФСБ, все эти планы спецслужб противника потерпели поражения и были вовремя раскрыты контрразведчиками Заполярья.