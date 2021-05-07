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07.05.2021,  
13:06
Текст:  Антон Валагин

Якорные цепи корабля Северного флота испытали на прочность

Фото: Alex omen/Wikimedia.org Фото: Alex omen/Wikimedia.org
Фото: Alex omen/Wikimedia.org

Канонерский завод провел испытания якорных цепей среднего разведывательного корабля "Виктор Леонов". Работы проводились по заказу Кронштадского морского завода, сообщили в пресс-службе предприятия.

Фото: ТАСС
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По требованиям Регистра РФ, корабельные якорные цепи освидетельствуют каждые четыре года. Испытания включают тесты на растяжение, изгиб и ударный изгиб. Тестирование проходят все элементы цепей, а также выборочный участок цепи в сборе. Согласно ГОСТ 228-79, предельные отклонения длины и ширины звеньев после испытаний не должны превышать 2,5 процента от номинальных значений.

Средний разведывательный корабль "Виктор Леонов" - самый молодой представитель советского проекта 864 "Меридиан". Он введен в строй в 1988 году и служит на Северном флоте. Корабль оснащен комплексами радиотехнической и гидроакустической разведки. С 2016 года "Леонов" нередко появляется у восточного побережья США.

После завершения работ СРЗК "Виктор Леонов" вернется к прямым обязанностям: радиотехнической разведке, контролю морских коммуникаций с фиксацией перемещений вероятного противника, наблюдению за стрельбами и пусками, - отметил портал sudostroenie.

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