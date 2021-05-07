В Александринском театре в День Победы вспомнят Александра Невского

На сцене Александринского театра 9 мая прозвучит кантата "Александр Невский" - шедевр Сергея Прокофьева, родившийся из музыки к одноименному фильму.

Исполнители - хор и симфонический оркестр Санкт-Петербургской консерватории под управлением ректора, заслуженного артиста России Алексея Васильева.

Как рассказали в консерватории, исполнение приурочено к двум знаменательным датам - День Победы в Великой Отечественной войне и 800-летие святого благоверного князя Александра Невского, небесного покровителя Петербурга.

Во второй части концерта прозвучит Симфония № 1, известная под названием "Классическая" и отчасти созвучная стилю венского классика Йозефа Гайдна.

- Идея создания "Классической" симфонии родилась у Прокофьева во время занятий дирижированием в Санкт-Петербургской консерватории в классе Николая Черепнина, часто работавшего со студентами на материалах Гайдна, - рассказали в консерватории. - Гавот из симфонии стал настоящим хитом и часто исполняется в качестве отдельного номера.