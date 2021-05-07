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07.05.2021 18:52
Рубрика: Общество

У Мамаева кургана прошла акция "Сад памяти"

Текст: Роман Мерзляков
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области
Фото: пресс-служба администрации Волгоградской области

Более 600 тысяч деревьев в память о погибших в годы Великой Отечественной войны посадили в Волгоградской области в рамках международной акции "Сад памяти", сообщили в администрации региона.

Фото: Большой театр
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Первая посадка прошла 18 марта в Калаче-на-Дону. Затем присоединились другие муниципалитеты, в которых появились новые аллеи с саженцами акации, ясеня, сосны, гледичии, абрикоса, дуба и вяза.

- К акции "Сад памяти" в честь земляков, перенесших на плечах все тяготы войны, всего присоединились более трех тысяч волгоградцев, - сказала заместитель губернатора Анна Писемская. - Большое спасибо всем участникам. Каждое дерево - это живая память о 608 тысячах сталинградцев, призванных на фронты Великой Отечественной войны.

Завершающее мероприятие состоялось у подножия Мамаева кургана - здесь будут расти липы.

Новые деревья высажены на общей площади в 212 га. В рамках акции ежегодно в России и за ее пределами планируется высаживать 27 миллионов деревьев в память о каждом из 27 миллионов погибших в годы войны.

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