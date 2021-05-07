Житель Ростовской области попытался похитить пятилетнюю девочку

Ростовские следователи возбудили уголовное дело на 36-летнего жителя города Морозовска за похищение ребенка. Об этом сообщает следственное управление СК по региону.

Мужчина, будучи в подпитии, увидел пятилетнюю девочку, которая шла с детской площадки домой. Он уговорил ребенка пойти с ним в заброшенный соседский дом и удерживал 15 минут.

Но родители девочки уже обнаружили ее отсутствие и отправились на поиски. Услышав голоса, незнакомец отпустил ребенка.

Как выяснили правоохранители, девочка не пострадала. Похититель задержан.