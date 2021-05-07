Рождение нового оружия: С-25 приняли на вооружение 66 лет назад

7 мая 1955 года на вооружение был принят первый советский зенитный ракетный комплекс "Беркут". На тот момент это был один из наиболее сложных и дорогих проектов: целый город с развитой инфраструктурой и кольцами установленных вокруг Москвы ракет.

Решение о создании ракетной системы ПВО, управляемой с помощью центрального радиолокатора наведения, было принято летом 1950 года. Резкий качественный скачок в военной авиации - главным образом, переход на реактивные двигатели - практически обнулил пользу зенитной артиллерии. Вдобавок стояла угроза применения атомного оружия. Поэтому вопросом национальной защиты от возникших угроз озаботились на самом высоком уровне - известно, что с создателем будущей С-25 Павлом Куксенко, ранее репрессированным, беседовал лично Сталин, обозначив перед ним эту проблему. Организацию всех работ по проекту курировал Лаврентий Берия. В числе главных конструкторов, кстати, был его сын Серго.

Разработку системы поручили московскому КБ-1 (сначала - СБ-1). Руководителем назначили Константина Герасимова, тогдашнего заместителя министра вооружения. В числе ведущих специалистов было 30 человек: их отбирали точечно в Москве и Ленинграде, а они, свою очередь, составляли свои списки будущих сотрудников. На разработку взяли также немецких ученых-ракетчиков, которых после войны вывезли из Берлина. Работу над одноступенчатыми ракетами В-300 возложили на ОКБ-301 под руководством конструктора Семена Лавочкина.

Что представляла собой первая советская зенитно-ракетная система? Вокруг Москвы строился комплекс из нескольких колец с системами радиолокационного обнаружения, радары наведения и целый лес из пусковых установок зенитных управляемых ракет. В 50 километрах от столицы находилось внутреннее кольцо с 22 комплексами. В 90 километрах было внешнее кольцо с 34 комплексами. Каждая радиолокационная станция могла одновременно наблюдать за 20 целями и наводить на них 20 ракет. Поле поражения было сплошным, поскольку сектор огня каждого комплекса фактически перекрывал сектора соседних. Позже Хрущев назвал систему "московским частоколом". Это, пожалуй, самая точная метафора того, что представляла собой С-25.

Испытания ракет В-300 начались менее чем через год после старта проекта. До конца 1952 года их испытывали без РЛС Б-200, в полном составе систему собрали на полигоне Капустин Яр в мае 1953 года. Одновременно в Подмосковье строилась вся инфраструктура, туда завозили аппаратуру, монтировали, настраивали. Маскировали военные части С-25 с помощью густых лесных массивов. Испытания прошли успешно.

В 1953 году после смерти Сталина и ареста Берии в руководстве проекта грянули перемены. "Вакуум, образовавшийся в КБ-1 после устранения двух главных конструкторов, был заполнен назначением на должность главного инженера КБ-1 С. М. Владимирского - бывшего помощника Берия, - и назначением главных конструкторов по всем разработкам КБ-1. При этом система "Беркут" была переименована в С-25, так как в ее наименовании заподозрили намек на фамилии двух главных конструкторов: БЕРия + КУксенко. Главным конструктором С-25 был назначен Расплетин. "Беркуту", как Сергею, поменяли не только фамилию, но и отчество, да еще и назначили отчима", - вспоминает в своей книге один из создателей системы Григорий Кисунько в своей книге "Секретная зона". Исповедь Генерального конструктора".

Инновационная составляющая системы вкупе с политическим вопросом привели к тому, что военные отнеслись к разработке весьма придирчиво и довольно долго пытались выявить ее минусы, прежде чем взять на вооружение. Впрочем, со всеми поставленными задачами С-25 справилась успешно, поэтому 7 мая 1955 года решением Никиты Хрущева ее приняли. В течение трех десятилетий система стояла на страже Москвы, в реальных боевых действиях, к счастью, участвовать ей не пришлось. В 1982 году комплексы С-25М сняли с боевого дежурства. Однако первый советский комплекс лег в основу последующих мощных разработок технологий нового типа.