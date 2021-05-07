Синоптик назвал ерундой прогноз о "красной жаре" в Северном полушарии

Температура в России летом будет соответствовать климатической норме, заявил в эфире радиостанции "Говорит Москва" ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд сообщил, что средние температуры воздуха в мае-июле в Северном полушарии будут выше нормы с вероятностью 70%. По его словам, представленная Всемирной метеорологической организацией карта прогноза окрашена в красный цвет.

"Пока рано говорить об июне…Лето будет нормальное, умеренное, теплое, в рамках климатической нормы", - заявил Тишковец, комментируя слова своего коллеги.

При этом информацию о "красной жаре" синоптик назвал "ерундой".

Ранее центр "Фобос" сообщил, что теплая погода вернется в Москву на следующей неделе.