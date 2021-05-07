Смартфоны Huawei получат собственную операционную систему в июне

Компания Huawei переведет смартфоны на собственную операционную систему - HarmonyOS. Сначала обновление получат флагманские устройства, сообщает издание gizmochina.com.

Руководство компании не назвало конкретные модели, но судя по всему, речь идет о серии Mate (обновление получат смартфоны Mate 40, Mate 30 и Mate X2), а также серия P - Huawei P40. Что интересно, апдейт получат не только смартфоны Huawei, но и Honor, которая официально теперь отделена от материнской компании.

По данным издания, к концу года на HarmonyOS планируют перевести около 200 млн устройств, которые находятся на руках у пользователей.