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07.05.2021 18:19
Рубрика: В мире

Украинские военные обстреляли детскую площадку на окраине Донецка

Текст: Юрий Когалов

Под огонь украинских военных попала детская площадка на окраине Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

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"Под огнем ВСУ - дети Донецка! Обстрел поселка шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на место выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

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