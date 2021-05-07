Украинские военные обстреляли детскую площадку на окраине Донецка

Под огонь украинских военных попала детская площадка на окраине Донецка. Об этом сообщает Донецкое агентство новостей со ссылкой на мэра города Алексея Кулемзина.

"Под огнем ВСУ - дети Донецка! Обстрел поселка шахты им. Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание", - написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

Отмечается, что на место выехала оперативная группа представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.