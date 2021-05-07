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Умер актер из "бондианы" Фрэнк Макрей

Новости
    07.05.2021, 13:31
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

Американский актер и спортсмен Фрэнк Макрей скончался в возрасте 80 лет в Санта-Монике, Калифорния.

Артист умер еще 29 апреля, но известно об этом стало только сейчас, передает Variety со ссылкой на невестку актера.

Причиной смерти назван сердечный приступ.

Фрэнк Макрей родился в Мемфисе 18 марта 1944 года. В школе начал играть в американский футбол. Далее поступил в Университет Теннесси, где изучал драму и историю, а также продолжил спортивную карьеру.

Актерством занялся уже после того, как ушел из профессионального спорта, дебютировав в 1972-м на ТВ.

На дальнейшем счету - более шести десятков проектов, среди которых "Кулак", "Адская кухня", "Рокки 2" и "Тюряга" со Сталлоне, "Шафт в Африке", "Диллинджер", "Полицейская история" и "Женщина-полицейский", сериалы "Чудо-женщина" и "Досье детектива Рокфорда", "48 часов" с Эдди Мёрфи, "Красный рассвет", "Блюз Хилл-стрит", "Сумеречная зона", "Коломбо", "Скорая помощь", Шарки в "Лицензии на убийство" с Далтоном, "Батарейки в комплект не входят", "Последний киногерой" со Шварценеггером.

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