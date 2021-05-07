В Англии обнаружены кластеры индийского штамма коронавируса

Кластеры (скопления) индийских вариантов COVID-19 были обнаружены по всей Англии, в том числе в домах для престарелых. Это происходит на фоне растущих опасений по поводу скорости, с которой эти штаммы распространяются в сообществах.

Официальные лица министерства общественного здравоохранения Англии (PHE) рассматривают штамм B16172, как "вызывающий озабоченность". Специалисты изучили три близкородственных варианта, впервые обнаруженные в Индии, а затем в Альбионе, потому что они могут иметь мутации, которые помогают вирусу уклоняться от иммунных ответов организма и быть более заразными из-за изменений в структуре шипового белка. Все три варианта, известные как B16171, B16172 и B16173, были признаны "исследуемыми" министерством здравоохранения Англии. Согласно внутренним документам PHE, датированным 5 мая и оказавшимся в распоряжении Guardian, риск для здоровья населения от B16172 является наиболее "высоким".

PHE было идентифицировано 48 кластеров индийского варианта B16172 во всех регионах Англии, в том числе в средних школах и религиозных собраниях. В Лондоне кластеры найдены в основном в домах престарелых. Так, 15 случаев заражения B16172 были обнаружены в доме престарелых, постояльцы которого получили вторую дозу вакцины Oxford/AstraZeneca за неделю до вспышки. Заражение индийским штаммом после вакцинации вызывает особу тревогу и медиков. Четыре пожилых пациента были госпитализированы в не тяжелом состоянии, летальных исходов не было.

Доктор Дипти Гурдасани, клинический эпидемиолог и старший преподаватель Лондонского университета королевы Марии, сказал, что этот вариант "очень быстро распространяется", а при нынешних темпах роста числа заболевших B16172 может легко стать доминирующим в Лондоне к концу мая или к началу июня.

"Очевидно, что этот вариант ускользнул от медиков и быстро распространяется. Это подчеркивает фундаментальную слабость системы проверки путешественников из стран красного списка. Мы просто не знаем, откуда придет следующий опасный вариант. Это должно способствовать полному пересмотру нашей политики в отношении поездок на лето", - полагает профессор Кристина Пагель, директор отдела клинических операционных исследований Университетского колледжа Лондона и член группы экспертов Independent Sage.

Между тем

В четверг Индия побила собственный рекорд по ежедневным случаям коронавируса и смертельным исходам: за последние 24 часа зафиксировано 412 262 новых случая заражения и 3980 смертей. Однако считается, что обе цифры занижены, сообщает The New York Post.

Правительство премьер-министра Нарендры Моди запретило все внутренние и международные поездки в конце марта 2020 года и закрыло фабрики, школы, офисы и магазины. Число случаев заболевания достигло пика примерно в сентябре и составило почти 100 тысяч, но затем уровень инфицирования значительно замедлился. "Правительство просто не ожидало приближения второй волны и начало праздновать победу над вирусом слишком рано", - сказал BBC доктор Шахид Джамиль, ведущий вирусолог Индии.

По словам экспертов, люди утратили бдительность, когда дело дошло до мер по охране здоровья, таких как ношение масок и социальное дистанцирование. Несколько министров Моди проигнорировали рекомендации правительства в отношении масок, обращаясь к большим толпам на митингах во время избирательной кампании. Ситуация усугубляется недостатками в системе здравоохранения, нехваткой тестов, лекарств и больничных коек. Также возникает дефицит кислорода, что вынуждает семьи изо всех сил искать баллоны для больных близких.