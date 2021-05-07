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07.05.2021 12:10
Рубрика: Общество

В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации

Текст: Елена Манукиян
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP Фото: Fabrice COFFRINI / AFP
Фото: Fabrice COFFRINI / AFP

Создатель прививки КовиВак генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов назвал более удобную альтернативу "паспортам вакцинации", пишет Комсомольская правда.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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Об этом эксперт рассказал, комментируя инициативу ЕС о намерении пускать лишь тех туристов, которые привиты вакциной, одобренной европейским регулятором. Ни одной российской среди них нет.

Ишмухаметов считает, что странам ЕС проще проводить для туристов ПЦР-анализы на коронавирус, либо быстро тестировать их на антитела. "Такие методы уже появились", - подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на разницу понятий "право продавать вакцину в Европе или в США" и "права гражданина, привитого в своей стране национальным препаратом". По его словам, эти вещи надо строго поделить.

"Мне трудно представить, что решение о въезде в страну будет приниматься в зависимости от вида вакцины, которой человек привит", - говорит Ишмухаметов. С ним согласились во Всемирной организации здравоохранения, где подчеркнули, что введение паспортов вакцинации приведет к росту неравенства в мире.

Проект цифрового сертификата Еврокомиссия представила еще в марте, документ может появиться к середине июня 2021 года.

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