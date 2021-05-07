В центре Чумакова высказались против паспортов вакцинации

Создатель прививки КовиВак генеральный директор Центра Чумакова Айдар Ишмухаметов назвал более удобную альтернативу "паспортам вакцинации", пишет Комсомольская правда.

Об этом эксперт рассказал, комментируя инициативу ЕС о намерении пускать лишь тех туристов, которые привиты вакциной, одобренной европейским регулятором. Ни одной российской среди них нет.

Ишмухаметов считает, что странам ЕС проще проводить для туристов ПЦР-анализы на коронавирус, либо быстро тестировать их на антитела. "Такие методы уже появились", - подчеркнул он.

Эксперт также обратил внимание на разницу понятий "право продавать вакцину в Европе или в США" и "права гражданина, привитого в своей стране национальным препаратом". По его словам, эти вещи надо строго поделить.

"Мне трудно представить, что решение о въезде в страну будет приниматься в зависимости от вида вакцины, которой человек привит", - говорит Ишмухаметов. С ним согласились во Всемирной организации здравоохранения, где подчеркнули, что введение паспортов вакцинации приведет к росту неравенства в мире.

Проект цифрового сертификата Еврокомиссия представила еще в марте, документ может появиться к середине июня 2021 года.